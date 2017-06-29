Пушков считает вероятность ликвидации аль-Багдади "почти стопроцентной"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вероятность того, что главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали, по данным российской стороны, "почти 100-процентная", заявил РИА Новости сенатор Алексей Пушков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки. Позже неоднократно сообщалось, что подтверждений смерти аль-Багдади пока нет.

"По данным российской стороны, вероятность того, что аль-Багдади не пережил удара (российских ВКС), почти 100-процентная", — сказал он.

Пушков отметил, что, судя по поступающей информации из различных источников, "в стане ИГ* идет борьба" за пост преемника аль-Багдади.

"Это, на мой взгляд, безусловно подтверждает данные о его уничтожении", — заявил сенатор.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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