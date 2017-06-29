МИД Сирии назвал безосновательными заявления США о готовящейся химатаке

БЕЙРУТ, 29 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заявления Вашингтона о якобы готовящейся химической атаке сирийским правительством не имеют никаких оснований, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД САР.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.

"Американские заявления о возможной подготовке химической атаки являются заблуждением, не имеют никакого оправдания и оснований", — заявил источник.

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