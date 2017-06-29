Эксперт оценил готовность ВМС США нанести удары по объектам в Сирии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Группировка ВМС США, находящаяся в акватории Средиземного моря, способна в любой момент без дополнительной подготовки нанести удар крылатыми ракетами "Томагавк" по любому объекту в регионе, в том числе и по аэродромам, которые используют правительственные войска Сирии, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Готовность американских ВМС в Средиземном море постоянная. Дается команда и удар наносится, все необходимые средства в регионе у США имеются и без того, чтобы их там сосредотачивать", — сказал РИА Новости Коротченко.
По его словам, подобные информационные "вбросы" призваны "демонизировать" Башара Асада и приписывают ему мнимые стремления использовать химическое оружие для ведения боевых действий и атак против городов и населенных пунктов, удерживаемых Сирийской оппозицией.
Коротченко напомнил, что никаких доказательств того, что правительство Сирии применяло или планирует применять химическое оружие, нет. "Все химоружие, которое находилось в распоряжении Башара Асада, под контролем международных инспекторов было передано в руки Организации по запрещению химического оружия, и в дальнейшем вывезено с территории Сирии и ликвидировано", — подчеркнул эксперт.
Он также обратил внимание на то, что до сих пор не было проведено независимого экспертного расследования по факту якобы применения войсками Асада химоружия 4 апреля этого года.
Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пообещали, что в случае ее осуществления сирийские власти "заплатят высокую цену". США не предоставили доказательств этому.
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