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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт оценил готовность ВМС США нанести удары по объектам в Сирии

12:4729.06.2017
(обновлено: 13:07 29.06.2017)
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CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. BushАмериканский авианосец George H.W. Bush. Архивное фотоАмериканский авианосец George H.W. Bush. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Группировка ВМС США, находящаяся в акватории Средиземного моря, способна в любой момент без дополнительной подготовки нанести удар крылатыми ракетами "Томагавк" по любому объекту в регионе, в том числе и по аэродромам, которые используют правительственные войска Сирии, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Заявления США о химатаке в Сирии нацелены на Россию, считают в МИД
Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на несколько анонимных источников, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать. По данным агентства, США круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии, откуда, по их данным, может быть осуществлена химатака, на которую Вашингтон пообещал ответить.

"Готовность американских ВМС в Средиземном море постоянная. Дается команда и удар наносится, все необходимые средства в регионе у США имеются и без того, чтобы их там сосредотачивать", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, подобные информационные "вбросы" призваны "демонизировать" Башара Асада и приписывают ему мнимые стремления использовать химическое оружие для ведения боевых действий и атак против городов и населенных пунктов, удерживаемых Сирийской оппозицией.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Россия предостерегла США от односторонних действий в Сирии
"Разумеется, все это грубая пропаганда, но опасность ее заключается в том, что готовится некое идеологическое обоснование для новых ударов США по объектам правительственных войск Сирии, в частности, по авиабазе Шайрат", — отметил эксперт.

Коротченко напомнил, что никаких доказательств того, что правительство Сирии применяло или планирует применять химическое оружие, нет. "Все химоружие, которое находилось в распоряжении Башара Асада, под контролем международных инспекторов было передано в руки Организации по запрещению химического оружия, и в дальнейшем вывезено с территории Сирии и ликвидировано", — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что до сих пор не было проведено независимого экспертного расследования по факту якобы применения войсками Асада химоружия 4 апреля этого года.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Ситуация в Сирии ухудшилась, потому что Россия помогла Асаду, считают в США
"Данная ситуация вокруг якобы новой подготовки возможного удара по сирийским правительственным войскам и объектам, которые они контролируют, подчеркивает нежелание США поддерживать режим мирного урегулирования в Сирии и представляет собой большую опасность для мира и стабильности на Ближнем Востоке", — добавил Коротченко.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пообещали, что в случае ее осуществления сирийские власти "заплатят высокую цену". США не предоставили доказательств этому.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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