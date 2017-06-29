В МИД рассказали, в каких городах Сирии возможны провокации с химоружием

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У России есть конкретные данные о подготовке инсценировки химических атак в двух населенных пунктах в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Действительно, есть новые данные… Мы считаем, что такая инсценировка, такая провокация готовится. Из конкретики – я думаю, что вполне можно сказать, что не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Ариха", — заявила Захарова.

В США ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать. В то же время представители Сирии и России заявляли, что "вбросом" о возможной химатаке могут воспользоваться сирийские экстремисты для провокаций, чтобы затем выдвинуть новые обвинения в адрес официального Дамаска.

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