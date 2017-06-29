Более 30 населенных пунктов присоединились к режиму перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Cоглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий за сутки в Сирии заключены с 32 населенными пунктами, говорится в информационном бюллетене минобороны РФ.

"В течение суток подписано 32 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий", — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте министерства.

Как отмечается, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1864. Кроме того, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным минобороны, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 223.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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