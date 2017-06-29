В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Дамаск – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений, из них в провинциях: Хама – один, Дамаск – два, Деръа – два", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел пять гуманитарных акций. Так, жители Алеппо получили 4,9 тонн питьевой воды и продовольственных наборов; население провинции Эль-Кунейтра — 0,9 тонн продовольственных наборов. По данным МО, общий вес гуманитарного груза составил 5,8 тонн, всего гуманитарную помощь получили 1811 человек. Кроме того, за сутки российские военные медики оказали помощь 146 людям.

Сообщается, что ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.