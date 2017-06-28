ФРГ рассчитывает на общую позицию с Россией по проблеме химоружия в Сирии

БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Берлине рассчитывают, что Россия разделяет взгляд международного сообщества по проблеме применения химического оружия в Сирии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы разделяем точку зрения, что это (использование химического оружия – ред.) неприемлемо с любой точки зрения и нарушает международное право. И мы надеемся, что мы находимся на одной позиции с российской стороной. В прошлом у нас были сложности с российским правительством, которое было не готово сделать тот или иной шаг, который международное сообщество в рамках Совета Безопасности ООН собиралось предпринять. Поэтому вполне возможно, даже вероятно, что во время переговоров министров эта тема может быть поднята", — сказал Шефер.

Он назвал "чудовищным нарушением табу" ситуацию вокруг возможной подготовки химической атаки властями Сирии, добавив, что у федерального правительства нет собственной информации по данному вопросу.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

В среду главы МИД России Сергей Лавров и Германии Зигмар Габриэль обсудят в Краснодаре реализацию минских соглашений по Украине, борьбу с международным терроризмом, европейскую безопасность и продвижение мирного процесса в Сирии. Встреча пройдет на фоне очередной попытки установить режим прекращения огня на юго-востоке Украины и готовящихся контактов в "нормандском формате" по урегулированию кризиса в Донбассе.

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