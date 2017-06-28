МИД заявил о предстоящей политизации темы химатаки в Сирии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва считает, что после заявлений Белого дома о готовящихся атаках с применением химического оружия в Сирии, предстоит очередной виток запредельной политизации этой темы на площадках ОЗХО, говорится в комментарии МИД РФ.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

"Дальнейшие действия американцев и их "единомышленников" по т.н. "сирийскому химическому досье" предугадать нетрудно. Предстоит очередной виток запредельной политизации этой темы на площадках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге и Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке с инициативами санкционных решений и резолюций в отношении законных властей Сирии", — говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

В МИД также обратили внимание, что с выходом в ближайшие дни окончательного доклада Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, "подтверждающего использование в Хан-Шейхуне зарина, ждать завершения расследования данного эпизода созданным для этих целей Совместным механизмом ОЗХО-ООН (СМР) на Западе, видимо, уже никто не будет".

"Виновность" Дамаска в такого рода преступлениях преподносится как неоспоримая данность, основанная на политическом заказе, а формальное заключение на этот счет со стороны СМР играет далеко не определяющую роль", — добавили в министерстве.

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