В МИД прокомментировали сообщения о возможной смерти аль-Багдади

ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии вне зависимости от того, мертв главарь "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади или нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки. Позже неоднократно сообщалось, что подтверждений смерти аль-Багдади пока нет.

На вопрос, есть ли у Москвы стопроцентное подтверждение гибели аль-Багдади, российский дипломат ответил, что "пока этого не слышал".

"Это наша стратегическая цель — борьба с терроризмом — и, конечно, мы ее будем продолжать. Никаких причин для того, чтобы прекращать эту борьбу, мы не видим", — подчеркнул замминистра.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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