В МИД прокомментировали сообщения о возможной смерти аль-Багдади

ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии вне зависимости от того, мертв главарь "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади или нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
На вопрос, есть ли у Москвы стопроцентное подтверждение гибели аль-Багдади, российский дипломат ответил, что "пока этого не слышал".
"Это наша стратегическая цель — борьба с терроризмом — и, конечно, мы ее будем продолжать. Никаких причин для того, чтобы прекращать эту борьбу, мы не видим", — подчеркнул замминистра.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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