РФ не исключает провокаций после заявлений США о химатаке в Сирии

ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. В Москве не исключают провокаций в связи с заявлениями США о подготовке Дамаска к химатаке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

На вопрос, не исключают ли в Москве провокаций в Сирии в связи с последними заявлениями Белого дома и Пентагона, замминистра ответил, что "провокации всегда могут быть".

"Это известно из прошлого. Конечно, есть масса недоброжелателей, которые хотят сорвать весь этот (переговорный — ред.) процесс. Так что любые провокации возможны", — считает замглавы МИД РФ.

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