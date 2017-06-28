В Пентагоне заявили, что линия связи с Россией по Сирии работает активно

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что линия связи с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии работает "очень активно" на всех уровнях. По его словам, разговоры по этим каналам ведутся в открытой манере.

"Мы избегаем конфликтов с русскими. Это очень активная линия по предотвращению конфликтов. Она идет на нескольких уровнях, начиная с председателя Объединенного комитета начальников штабов (ВС США) и госсекретаря, которые общаются с их коллегами в Москве, генералом (Валерием) Герасимовым и министром (Сергеем) Лавровым", — сказал Мэттис.

"Кроме того, у нас есть линия по предотвращению конфликтов на уровне трехзвездных генералов… А кроме того, линии связи по предотвращению конфликтов на поле боя. Одна из них опять же на трехзвездном уровне, с нашей стороны там командир на месте в Багдаде, еще один — из нашего объединенного центра по воздушным операциям, они занимаются предотвращением конфликтов в реальном времени", — добавил Мэттис.

"Мы добиваемся, чтобы общение было открытым: "Мы — здесь, вы — там, мы знаем, что вы задумали" или "Вы направляетесь к нам, целитесь в нас, не делайте так", — пояснил глава Пентагона.

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