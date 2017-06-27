Де Мистура не исключает в Женеве прямых переговоров сторон конфликта в САР

ООН, 27 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключает прямых контактов сторон сирийского конфликта в ходе предстоящего седьмого раунда переговоров в Женеве.

"Если атмосфера будет благоприятной, я также готов способствовать прямым переговорам между правительством и оппозицией, надеюсь, единой оппозицией, или на формальном или техническом уровне", — заявил де Мистура, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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