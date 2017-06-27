Коалиция заявила о "тщательном планировании" авиаударов по Маядину

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США заявила, что авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в сирийском Эль-Маядине, где, по данным сирийских СМИ, погибли заложники боевиков, были "тщательно спланированы", чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Ранее сирийский телеканал "Аль-Ихбария" передал, что в результате бомбардировки города Эль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор) силами коалиции было уничтожено здание, которое использовалось боевиками ИГ* как тюрьма для "большого числа мирных жителей".

Агентства Рейтер и Франс Пресс со ссылкой на базирующуюся в Лондоне Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщили, что при авиаударе по тюрьме погибли 42 человека.

"Коалиция 25 и 26 июня нанесла удары по известным командным пунктам и другой инфраструктуре ИГ* в Эль-Маядине. Миссия была тщательно спланирована и проведена таким образом, чтобы уменьшить риск вреда для мирного населения", — заявил агентству Рейтер пресс-секретарь коалиции полковник Джо Скрокка.

В заявлении пресс-центра коалиции говорится, что авиаудары по позициям ИГ* в Эль-Маядине были нанесены 25 и 26 июня.

Представитель коалиции полковник ВС США Райан Диллон ранее заявил, что военные проверят сообщения о жертвах среди мирного населения.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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