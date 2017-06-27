Сирийской оппозиции не сообщали об отправке военных в зоны деэскалации

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Информация о возможной отправке военных различных стран в зоны деэскалации Сирии официально не поступала вооруженной оппозиции Сирии, при этом "Свободная сирийская армия" считает, что иранских военных туда нельзя направлять, заявил РИА Новости член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, в свою очередь, заявил, что его страна "ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию".

Хассун заявил, что о возможной отправке военных под эгидой ООН шла речь примерно два месяца назад, когда обсуждались сами зоны деэскалации. "С тех пор прошло два месяца, было значительное движение на международной арене с целью определить, что это за войска, будут ли они под эгидой ООН или нет", — заявил оппозиционер.

"С нами напрямую не консультируются. Может быть, будут консультации между странами-гарантами…. Нас – вооруженные группировки оппозиции – официально ни о чем не извещали, мы получили эти сведения из СМИ, то есть неофициально", — заявил Хассун.

"Мы как революционеры приветствуем любое вмешательство Турции как гаранта на севере (Сирии) и любое вмешательство братьев-иорданцев на юге. Но, по сути, большую проблему представляет присутствие иранцев в этих зонах. Если Россия хочет, чтобы это предложение было эффективным, то ей необходимо полностью исключить иранцев из этих зон, так как есть большая вероятность, что будут осуществляться действия против этих (иранских) военных… эти районы станут зонами боевых действий против любых иранских военных, находящихся там", — заявил оппозиционер.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.

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