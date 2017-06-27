Политолог рассказал, почему США заявляют о "новой" химатаке в Сирии

БЕЙРУТ, 27 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Советник министра информации Сирии и политолог Али Ахмад считает, что заявление Белого дома о якобы готовящейся правительственными войсками САР химатаке связано с тем, что Сирия возвращает захваченные террористами территории, в том числе и те, которые были под контролем США.

Ранее Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке "новой" химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

Советник министра считает, что США чувствуют, что РФ и САР не на словах побеждают террористов и возвращают захваченные территории, в том числе и те, которые были под контролем США. "Поэтому они хотят вернуть все в исходную точку, с которой все началось", обвинив сирийское руководство в химатаке со всеми вытекающими последствиями, как это было ранее", — сказал он РИА Новости.

Али Ахмад отмечает, что в сообщении Белого дома нет никаких указаний на источник информации о якобы готовящейся химатаке.

"Они (Белый дом) ничего не сказали об источнике информации, просто общая фраза, что готовится химическая атака, и сразу возлагают ответственность на сирийское правительство без каких-либо доказательств и забыв, что сами были наблюдателями за уничтожением химоружия" — добавил Али Ахмад.

По его мнению, США ни в коем случае не хотят контакта между Сирией и Ираком, а также заинтересованы в сохранении зон напряженности активными, препятствуя тем самым сирийской армии в освобождении захваченных террористами территорий.

"Мое личное мнение — что это угроза создается для препятствия продвижению правительственных сил в тех районах страны, где террористы действуют под покровительством союзников США и их самих. Речь, конечно, идет о юге и юго-западе Сирии. На границе САР и захваченных Израилем территорий, в том числе тот угол, который соединяет Сирию, Иорданию и оккупированные Израилем территории. Если дальше идти на восток, то речь идет об угле, где граничит Иордания, Ирак и Сирия — это очень важный участок границы и США не хотят, чтобы Сирия имела там свободный контакт с Ираком",- объяснил свою точку зрения собеседник агентства.

"Мы должны очень осторожно и внимательно отнестись к этому вопросу (провокации с химоружием). В предыдущий раз они допустили большую ошибку, когда показали театр действий, где видно было что это обман… они могут исправить совершенные ошибки и более профессионально, может, проделают свой фокус", — считает Али Ахмад.