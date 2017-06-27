Слуцкий назвал заявления США о готовящейся в Сирии химатаке голословными

СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Заявления Белого дома о якобы новой готовящейся химатаке со стороны правительственных сил Сирии голословны и провокационны, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Белый дом считает, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку, и заявляет, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Уверен, что эти обвинения голословны, провокационны, и если в этом случае последует, не дай Бог, еще одна химическая атака, в этом будет обвинен Асад, затем будут авиаудары ВВС США по целям армии Асада — все это заведомо следующий этап провокации. И если при этом погибнут люди, будь то военнослужащие сирийских правительственных сил или не дай Бог мирные жители — все это будет на совести наших американских партнеров, которых я бы еще и еще раз призвал бы не предпринимать подобного рода провокаций", — сказал Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что "попытка исказить образ режима Асада в мировом информационном и политическом и пространствах совершаешься очень неадекватной ценой гибели мирных жителей".

Глава комитета выразил, надежду что "подобного не будет происходить".

"Это позорная, несовместимая с нормами международного права и простой человеческой морали линия поведения", — заключил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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