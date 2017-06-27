США могут готовить упреждающий удар по Сирии, считают в Совфеде

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявляя о подготовке новой химатаки в Сирии, США могут готовить "упреждающий" удар по правительственным войскам, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Заявления Белого дома по поводу того, что Сирия якобы осуществляет "потенциальную подготовку" химических атак, подобных апрельской на Хан-Шейхун, вполне обоснованно вызывают тревогу. Правда не по поводу мнимых намерений Дамаска – он менее всех прочих участников сирийских событий в этом заинтересован и более всех проиграет от новых фактов применения химоружия", — заявил политик журналистам во вторник.

При этом он отметил, что публичные выступления пресс-секретаря Белого дома больше пугают применительно к собственным планам Вашингтона. По словам Косачева, сразу возникают два предположения из серии "оба хуже": либо в США действительно знают о планах химатаки (как и то, что осуществлять ее будет вовсе не Дамаск) – но тогда это развязывает руки террористам, ведь виновный уже назван заранее.

"Либо Америка готовит собственный упреждающий удар по сирийским войскам и апеллирует к теме, которая уже "раскручена" на мировом уровне и потому заведомо оправдает любые превентивные действия", — подчеркнул он.

В пользу этой версии, по его словам, говорит откровенная демагогия спикера Белого дома про грядущую "массовую гибель мирных жителей, в том числе невинных детей" в результате якобы намечаемых химических атак Дамаска.

"Аргумент про детей хорошо известен со времен Остапа Бендера и первым делом наводит на мысль о манипуляции", — сказал парламентарий.

"В любом случае именно Вашингтон выглядит крайне неприглядно в этой истории: либо он знает о предстоящей атаке и не пытается ее предотвратить, но заведомо "валит" вину за нее на неудобного сирийского лидера — а это форма соучастия в преступлении", — отметил Косачев. Либо он вводит в заблуждение мировую общественность очередной "пробиркой с белым порошком" для оправдания собственных агрессивных действий, заключил сенатор.

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