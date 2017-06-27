Сирийская армия максимально усилена, сообщили в Софеде

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Обстановка в Сирии сложилась тревожная, сирийская армия максимально усилена, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в связи с заявлением Белого дома о якобы готовящейся Дамаском химатаке.

Ранее пресс-служба Белого дома заявила, что власти США считают, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку. В Белом доме заявили, что если атака будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока.

"Насколько я знаю, максимально усилена сирийская армия… Что касается безопасности наших военнослужащих в Тартусе и Хмеймиме, все силы и возможности также находятся на пределе. Положение очень тревожное, благодаря такой политике (США)", — сказал Серебренников.

Он подчеркнул, что обвинения США в адрес Дамаска в подготовке химатаки являются "неприкрытой ложью" для обоснования "новой попытки вмешательства". "Я надеюсь, что мировое сообщество не будет молчаливо наблюдать за такими выпадами, даст жесткую оценку", — сказал сенатор.

По словам зампреда, складывающаяся ситуация не может не тревожить.

"Будем надеяться, что возобладает трезвый разум, хотя на это остается все меньше надежды", — считает Серебренников.

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