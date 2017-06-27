Сирийские военные усилили охрану КПП близ Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 27 июн – РИА Новости. Военнослужащие сирийской армии и полицейские усилили меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Алеппо в дни праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) — окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

"На КПП при въезде в Алеппо в настоящее время осуществляется трехуровневая проверка всех желающих попасть в город", — сообщил журналистам офицер Аль-Афар Мухамеди.

Он уточнил, что время, необходимое для пересечения КПП, колеблется от пяти минут до получаса.

Мухамеди напомнил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в Алеппо продлится неделю, и спецслужбы не исключают терактов в эти дни со стороны "спящих" ячеек террористической группировки ИГ*.

В первой зоне осмотра работают кинологи, в том числе и с подаренной российскими саперами немецкой овчаркой Диа.

"У этой собаки стаж службы в сирийской армии чуть более года, и за это время она обнаружила сотни боеприпасов", — рассказывает кинолог Мухаммад Фарка. Он уточнил, что поначалу были трудности переобучения Диа командам на арабском языке, но через полгода эта проблема исчезла.

Второй этап — досмотровая зона, где вещи и салоны автомобилей тщательно проверяются полицейскими, в том числе и с применением газоанализаторов. На третьем этапе — компьютерная проверка по базам данных, где выявляются сотрудничающие с боевиками или находящиеся в розыске люди.

Правила досмотра едины для каждого из десятков опоясывающих Алеппо КПП, но сирийцы с пониманием относятся к ужесточениям мер предосторожности, отметил Фарка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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