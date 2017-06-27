Сирийские военные усилили охрану КПП близ Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 27 июн – РИА Новости. Военнослужащие сирийской армии и полицейские усилили меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Алеппо в дни праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) — окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
"На КПП при въезде в Алеппо в настоящее время осуществляется трехуровневая проверка всех желающих попасть в город", — сообщил журналистам офицер Аль-Афар Мухамеди.
Мухамеди напомнил, что праздник разговения Ид аль-Фитр в Алеппо продлится неделю, и спецслужбы не исключают терактов в эти дни со стороны "спящих" ячеек террористической группировки ИГ*.
В первой зоне осмотра работают кинологи, в том числе и с подаренной российскими саперами немецкой овчаркой Диа.
"У этой собаки стаж службы в сирийской армии чуть более года, и за это время она обнаружила сотни боеприпасов", — рассказывает кинолог Мухаммад Фарка. Он уточнил, что поначалу были трудности переобучения Диа командам на арабском языке, но через полгода эта проблема исчезла.
Правила досмотра едины для каждого из десятков опоясывающих Алеппо КПП, но сирийцы с пониманием относятся к ужесточениям мер предосторожности, отметил Фарка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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