В Дамаске на блокпосту армии взорвалась бочка с топливом, пострадавших нет

БЕЙРУТ, 26 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. В квартале Машруу Думмар в Дамаске взорвалась бочка с топливом, закрепленная в багажнике припаркованной машины, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в полиции Думмар.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о взрыве на блокпосту армии в Машруу Думмар, предполагалось, что сработало взрывное устройство в одной из машин на пункте досмотра.

"Поступившая в СМИ информация о подрыве заминированного автомобиля в Думмар в Дамаске не верна. Взорвалась бочка с топливом в багажнике одной из припаркованных машин близ моста Думмар. Взрыв мог произойти из-за высокой температуры", — рассказали в полиции.

В полиции также заверили, что среди граждан пострадавших нет.

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