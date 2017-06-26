Помощник Путина: операция в Сирии увеличила спрос на российские корабли

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Спрос на российские военные корабли повысился в связи с операцией ВС РФ в Сирии, заявил журналистам в понедельник помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Все наблюдают за тем, как наши корабли там работают… Спрос здесь вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос и на эти средства — фрегаты, корветы", — сказал он, отвечая на вопрос, как операция в Сирии повлияла на экспорт российских кораблей.

По словам Кожина, спрос на средства береговой охраны также значительно возрос в последнее время: "Наблюдаем рост заказов на быстроходные катера, средства береговой охраны, малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами".

В таких средствах нуждается "очень много стран", отметил помощник Владимира Путина.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>