У коалиции нет доказательств уничтожения главаря ИГ*

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Командование международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* пока не может подтвердить информацию об уничтожении главаря террористов Абу Бакр аль-Багдади, заявил заместитель командующего коалицией британский генерал-майор Руперт Джонс.

Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов ранее сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка. Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что успешность наступления на Ракку является косвенным свидетельством того, что аль-Багдади уничтожен, что привело к снижению уровня руководства террористической организации и сопротивления боевиков.

"В течение последних нескольких месяцев было сделано много заявлений об уничтожении аль-Багдади. Но у нас пока нет конкретных доказательств этому. В настоящее время мы не можем подтвердить его смерть… Но даже если бы он был жив, то он был бы изолирован и не мог бы вести активную деятельность, он был бы изолирован в Ракке (Сирия — ред.) или Мосуле (Ирак — ред.)", — сказала Джонс во время телефонной конференции из Багдада.

Отвечая на вопросы, генерал подтвердил, что аль-Багдади мог находиться в Ракке во время российского удара.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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