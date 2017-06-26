Россия зафиксировала за сутки восемь нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено четыре гуманитарные акции, из них три в городе Алеппо, местному населению выдано 3,6 тонны продовольственных наборов и воды, одна акция в провинции Эс-Сувейда, местному населению выдано 2,2 тонны продовольственных наборов.
Уточняется, что общий вес гуманитарного груза составил 5,8 тонны, гуманитарная помощь оказана 1827 людям, всего проведено 1398 гуманитарных акций.
В ходе гуманитарных акций за сутки 42 человека получили медицинскую помощь российских военных медиков.
ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся.
Добавляется, что в течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Батиса, Каниса, Сандаяна, Тарин провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 1832.
Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 223.
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* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.