Россия зафиксировала за сутки восемь нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 1, Латакия – 6, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 нарушений, из них в провинциях: Хомс – 1, Дамаск – 2, Эль-Кунейтра – 1, Деръа – 3", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено четыре гуманитарные акции, из них три в городе Алеппо, местному населению выдано 3,6 тонны продовольственных наборов и воды, одна акция в провинции Эс-Сувейда, местному населению выдано 2,2 тонны продовольственных наборов.

Уточняется, что общий вес гуманитарного груза составил 5,8 тонны, гуманитарная помощь оказана 1827 людям, всего проведено 1398 гуманитарных акций.

В ходе гуманитарных акций за сутки 42 человека получили медицинскую помощь российских военных медиков.

ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся.

Добавляется, что в течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Батиса, Каниса, Сандаяна, Тарин провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 1832.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 223.

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* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.