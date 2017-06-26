АСТАНА, 26 июн — РИА Новости. Делегации РФ, Ирана, Турции, Иордании, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердили участие в пятом раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Пятый раунд переговоров должен пройти в столице Казахстана 4-5 июля.

"Мы получили подтверждение об участии со стороны всех стран-гарантов (Россия, Иран, Турция — ред.) на уровне специального представителя президента РФ и специального представителя министра иностранных дел России, заместителей министров иностранных дел Ирана и Турции. Подтверждает свое участие специальный представитель ООН Стаффан де Мистура, а также делегация Иордании", — сказал Абдрахманов журналистам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>