Асад провел праздничную молитву в мечети города Хама в центре Сирии

БЕЙРУТ, 25 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад провел праздничную молитву в мечети Ан-Нури в городе Хама, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Вместе с президентом в молитве, посвященной мусульманскому празднику Аль-Футр, приняли участие министр вакуфов Сирии Мохаммад Абдельсатер и верховный муфтий страны Ахмад Бадреддин.

Праздничную речь было доверено произнести директору отделения вакуфов города Хама Наджиеддину Аль-Али.

Шейх в своей речи отметил, что присутствие президента Асада на молитве в "сердце Сирии" — в Хаме — говорит о грядущей победе сирийцев и возвращению мира и безопасности на всей территории страны.

Город Хама, расположенный в центре САР, еще в апреле подвергался ожесточенным атакам отрядов боевиков, которым удалось дойти до окраин крупного населенного пункта и предпринять попытки штурма военного аэродрома. Сирийским войскам при поддержке союзных сил, авиации ВКС РФ и ВВС САР удалось отстоять город, перейти в контрнаступление и практически полностью вытеснить террористов в соседнюю провинцию Идлиб.

Праздник Аль-Футр (разговения — араб.) празднуют мусульмане всего мира по окончании месяца Рамадан. В текущем году большинство арабских стран начали празднование 25 июня. Еще ряд стран объявит об окончании поста лишь в понедельник.