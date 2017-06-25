Россия зафиксировала за сутки девять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 5, Дамаск – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 3, Деръа – 5", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1828. Не менялось за сутки и число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, оно остается на уровне 223.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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