Россия зафиксировала за сутки девять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1828. Не менялось за сутки и число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, оно остается на уровне 223.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
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