Россия и Турция отчитались о нарушениях перемирия в Сирии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 2, Хама – 1, Дамаск – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 4, Деръа – 2", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарных акций не проводилось.

В течение суток новые соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписаны не были. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1828.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 223.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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