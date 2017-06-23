Лидер "Хезболлах" считает, что целью войны в Сирии был развал страны

БЕЙРУТ, 23 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла считает, что попытки географической изоляции Сирии провалилась.

"Сирия преодолеет попытку разделения, а попытки ее географической изоляции провалилась, она твердо стоит на своей политической позиции в направлении сопротивления", — сказал он в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", выступая в честь Международного дня Аль-Кудс (арабское название Иерусалима).

Лидер ливанских шиитов отметил, что целью войны в Сирии был развал страны и разделение власти между незначительными силами, которыми несложно манипулировать.

День Аль-Кудс был учрежден в Иране в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана. В этот день в арабских странах проходят массовые демонстрации в поддержку палестинского народа. В пятницу многотысячные демонстрации прошли в Йемене, Ираке. Несколько тысяч демонстрантов приняли участие в мирном шествии в Дамаске.

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