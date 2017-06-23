МККК призвал помочь мирным жителям Ракки и Мосула безопасно покинуть города

ЖЕНЕВА, 23 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает дать возможность мирным жителям сирийской Ракки и иракского Мосула безопасно покинуть осажденные города, об этом говорится в заявлении руководителя операций МККК на Ближнем Востоке Роберта Мардини.

"Сообщения из Ракки душераздирающие. Мы слышим о жертвах среди мирного населения, домах, больницах и школах, которые становятся целью для ударов, о голодающих людях и больных и раненых, которым не оказывается помощь. В Мосуле наши врачи работают в госпитале недалеко от линии фронта и оказывают помощь сотням мирных жителей с жуткими ранениями, включая маленьких детей. Многие умирают, как только добираются до больницы", — заявил Мардини.

В этой связи МККК призывает все стороны, участвующие в конфликтах, защищать мирных граждан и уважать правила ведения войны.

"Мирные жители, все еще находящиеся в Ракке и Мосуле, должны быть освобождены, и должен быть предоставлен свободный выход (из городов), если они хотят уйти. Те, кто покинул город, должны получить всю необходимую помощь, и с ними должны достойно обходиться", — добавил представитель МККК.

Операция по освобождению Мосула, крупнейшего оплота ИГ (группировка запрещена в РФ) в Ираке, продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут так называемые "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.

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