Коалиция прокомментировала информацию об уничтожении аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Коалиция во главе с США не может на 100% утверждать, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) все еще жив, но полагает, что он, как минимум, не в состоянии влиять на ход операций против ИГ в Мосуле и Ракке, рассказал в ходе брифинга для журналистов представитель коалиции Райан Диллон.

"У меня нет никаких особых конкретных подтверждений, что он еще жив, мы, в частности, ожидаем, что даже если он еще жив, он не в состоянии влиять на то, что сейчас происходит в Ракке или Мосуле", — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что успешность наступления на сирийскую Ракку является косвенным свидетельством того, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади уничтожен, что привело к снижению уровня руководства террористической организации и сопротивления боевиков.

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