Коалиция США по-прежнему использует канал связи с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Канал связи с РФ по предотвращению конфликтов в Сирии по-прежнему используется, заявил в пятницу официальный представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* полковник Райан Дилон.

"Мы по-прежнему используем канал связи и поддерживаем его открытым, чтобы была возможность действовать безопасным образом", — сказал он на телебрифинге из Багдада.

* Террористическая организация, запрещенная в России.