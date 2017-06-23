Озеров: успех наступления на Ракку говорит о том, что лидер ИГ* уничтожен

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Успешность наступления на сирийскую Ракку является косвенным свидетельством того, что лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади уничтожен, что привело к снижению уровня руководства террористической организации и сопротивления боевиков, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее представитель движения сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Монзер Акбик заявил РИА Новости, что освобождение Ракки может завершиться в течение трех месяцев. По его словам, элитные силы движения вошли в город и установили контроль над районами на восточном фронте.

"Успешность наступления на Ракку, чего не удавалось добиться давно, говорит о том, что уровень руководства в ИГ* и их активного сопротивления упал. Это свидетельствует о том, что они лишились своего лидера", — сказал Озеров РИА Новости.

Сенатор добавил, что с момента появления информации об уничтожении аль-Багдади не последовало ни одной попытки опровергнуть это со стороны представителей ИГ*, "как они всегда это делают".

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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