Лавров: участники урегулирования в Сирии высказались за зоны деэскалации

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основные внешние игроки сирийского урегулирования поддерживают создание зон деэскалации в Сирии, если такая поддержка продолжится, можно будет консолидировать прекращение боевых действий между оппозицией и правительственными силами, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что в целом конкретизация инициативы РФ, Турции и Ирана по созданию зон деэскалации в Сирии "будет обсуждаться буквально через пару недель в Астане".
Встреча по Сирии в Астане запланирована на 4-5 июля.
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