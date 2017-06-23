Лавров: участники урегулирования в Сирии высказались за зоны деэскалации

Сергей Лавров во время переговоров с лидером сирийского оппозиционного движения Ахмедом аль-Джарбой. 22 июня 2017

Сергей Лавров во время переговоров с лидером сирийского оппозиционного движения Ахмедом аль-Джарбой. 22 июня 2017

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основные внешние игроки сирийского урегулирования поддерживают создание зон деэскалации в Сирии, если такая поддержка продолжится, можно будет консолидировать прекращение боевых действий между оппозицией и правительственными силами, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

"Основные внешние игроки заявляют о поддержке этой линии, и если такая поддержка материализуется, то мы действительно сможем устойчиво консолидировать уже наметившееся прекращение боевых действий между правительством и оппозицией и все коллективно сможем сосредоточиться на подавлении террористической угрозы, которая сохраняется и в отношении Ливана", — заявил Лавров на встрече с лидером Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом.

Лавров отметил, что в целом конкретизация инициативы РФ, Турции и Ирана по созданию зон деэскалации в Сирии "будет обсуждаться буквально через пару недель в Астане".

Встреча по Сирии в Астане запланирована на 4-5 июля.

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