Ле Дриан считает ИГ* врагом Франции, а Асада - врагом сирийского народа

ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Французские власти считают "Исламское государство"* своим врагом, а президента Сирии Башара Асада — врагом сирийского народа, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Как говорит президент республики (Эммануэль Макрон), ИГ* — это наш враг, Асад — это враг своего народа", — сказал Ле Дриан журналистам после встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Париже.

Он отметил, что в первую очередь необходимо победить террористов, поскольку в Сирии по-прежнему находятся очаги терроризма — в частности, в Ракке.

"Второе — необходимо предотвратить любые возможности применения химического оружия", — сказал министр.

Кроме того, по словам Ле Дриана, приоритетами является доставка гуманитарной помощи населению Сирии и политический переход власти в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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