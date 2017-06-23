Ле Дриан считает ИГ* врагом Франции, а Асада - врагом сирийского народа

ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Французские власти считают "Исламское государство"* своим врагом, а президента Сирии Башара Асада — врагом сирийского народа, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Он отметил, что в первую очередь необходимо победить террористов, поскольку в Сирии по-прежнему находятся очаги терроризма — в частности, в Ракке.
"Второе — необходимо предотвратить любые возможности применения химического оружия", — сказал министр.
Кроме того, по словам Ле Дриана, приоритетами является доставка гуманитарной помощи населению Сирии и политический переход власти в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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