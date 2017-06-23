Киргизия пока не получала предложения по участию миротворцев в Сирии

БИШКЕК, 23 июн – РИА Новости. Вопрос участия миротворческих сил Киргизии в процессе урегулирования ситуации в Сирии обсуждался на постоянном совете ОДКБ, но официального предложения пока не было, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Темир Джумакадыров.

"На постоянном совете ОДКБ обсуждался вопрос возможного участия миротворческих сил Киргизстана в процессе урегулирования в Сирии. Хочу уточнить, что речь шла именно о миротворческом контингенте, а не о вооруженных силах. Однако дальнейшего продолжения этот вопрос пока не получил", — сказал он, отметив, что "на данном этапе официального предложения по участию миротворцев в Сирии Киргизстан пока не получал".

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, в свою очередь, заявил, что его страна "ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию".

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>