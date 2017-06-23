В Алеппо за два месяца построили новую поликлинику

АЛЕППО (СИРИЯ) 23 июн — РИА Новости. Фельдшерско-акушерская поликлиника на тысячу посещений в месяц, построенная по технологии быстрого возведения, открыта в сирийском Алеппо, с начала июня в городе появилось дополнительно пять медпунктов.

"В нашей поликлинике в районе Аль-Зебдия Восточного Алеппо сейчас работают пять врачей и 15 медсестер, в ближайшее время штат будет увеличен", — сказал журналистам доктор медпункта Зияд Хаштам.

Он отметил, что сейчас учреждение в состоянии принять до 1 тысячи посетителей в месяц, но этого явно недостаточно.

Хаштам уточнил, что быстровозводимые медпункты в Восточном Алеппо работают по принципу "все в одном". В его учреждении, в частности, есть комнаты для осмотра пациентов, бесплатная аптека и кабинет женской консультации с аппаратом УЗИ.

Строители еще устраняют выявленные на объекте недочеты. "Бригада из 10 человек возводит социальные учреждения, подобные этой поликлинике, за два месяца, еще несколько недель необходимы для настройки завезенного оборудования — только с начала июня в Алеппо открыты пять подобных медпунктов", — рассказал инженер Мухаммад Эндауи.

О завершении операции по освобождению сирийского Алеппо от боевиков заявил 23 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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