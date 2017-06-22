Движение "Завтра Сирии" рассчитывает на освобождение Ракки за три месяца

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Движение сирийской оппозиции "Завтра Сирии" рассчитывает, что освобождение Ракки от террористов "Исламского государства"* удастся завершить в течение трех месяцев, заявил РИА Новости представитель движения Монзер Акбик.

Представители движения прибыли на переговоры в Москву с главой МИД Сергеем Лавровым. В начале июня штурм Ракки начали курдско-арабские "Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке международной коалиции во главе с США.

"Сейчас элитные силы (движения "Завтра Сирии" — ред.) присутствуют в районах борьбы с ИГ, сражаются с ИГ в Ракке — вошли в город, установили контроль над районами на восточном фронте. Освобождение займет не более трех месяцев максимум", — заявил Акбик, отметив, что силы движения сотрудничают с SDF и коалицией.

По его словам, бойцы в настоящее время сосредоточены на очистке Сирии от террористов, а не борьбе с властью. Акбик добавил, что режим прекращения огня между оппозицией и военными нуждается в укреплении за счет третьих стран.

"Нам нужны другие креативные идеи, например найти военные силы из стран, не участвующих в войне, например исламских, как Индонезия, которые совсем далеки от этой войны и беспристрастны, чтобы они были силами разделения", — заявил Акбик.

Ранее в четверг глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов сообщил, что Москва ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке их военных в Сирию для обеспечения порядка.

* Террористическая организация, запрещенная в России.