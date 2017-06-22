Представитель Эрдогана: в Идлибе могут разместиться военные из Турции и РФ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, возможно, будут присутствовать российские и турецкие военные.

"По зонам деэскалации в Сирии действует рабочая группа. На прошлой неделе представитель Путина по Сирии (Александр) Лаврентьев был здесь (в Турции — ред.). Мы с ним провели переговоры в деталях", — цитирует телеканал Haberturk слова Калына.

Как отметил Калын, рабочая группа пока еще разрабатывает карты зон деэскалации с указанием линий разграничения.

"Разрабатывается механизм, в рамках которого, возможно, в провинции Идлиб будут наши военные и русские, в окрестностях Дамаска — российские и иранские, на юге в Дераа — иорданские и американские", — заявил Калын.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

Глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев говорил, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности. По его словам, возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми также говорил, что Иран готов направить в Сирию наблюдателей, если будет достигнуто соответствующее соглашение.