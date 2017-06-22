МИД надеется, что с терроризмом в САР будут бороться без двойных стандартов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что в условиях, когда в Сирии действуют "Аль-Каида"*и около двух десятков ее клонов, международное антитеррористическое сотрудничество будет идти без двойных стандартов, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что "цели нашей операции в Сирии хорошо известны: восстановление суверенитета, территориальной целостности, а также возвращение страны и ее граждан к нормальной мирной жизни".

Он выразил уверенность, что "устранение каждого следующего террориста – не только члена ИГ* – приближает сирийский народ к освобождению от террористической оккупации".

Замглавы российского МИД напомнил, что "в Сирии также орудует "Аль-Каида"* и около двух десятков ее клонов".

"Поэтому мы заявляем о широком международном контртеррористическом сотрудничестве (не только "антиигиловском"), не делим террористов на "хороших" и "плохих", ведем с ними бескомпромиссную борьбу без "двойных стандартов", — подчеркнул он.

"Такой курс будет продолжен", — заключил Сыромолотов.

* Террористические организации, запрещенные в России

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