Родственники сбитого сирийского пилота заявили, что США поддерживают ИГ*

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Семья сбитого пилота сирийских ВВС Су-22 Али Фахды уверена, что США оказывают поддержку ИГ* и осуждает действия коалиции. Об этом родственники военного рассказали в комментарии Ruptly.

Двоюродный брат летчика заявил, что знает о его местонахождении только из сообщений СМИ. Сириец отметил, что его брат выполнял задание по уничтожению позиций террористов рядом с Раккой и колонны из девяти пикапов, которые перевозили тяжелую и легкую артиллерию.

"Атака коалиции по самолету подтвердила, что она действует с ИГ* заодно… Предполагалось, что коалиция будет бороться с терроризмом для освобождения Сирии, а на деле действует наоборот", — подчеркнул он.

Другой родственник пилота считает, что если бы коалиция действительно намеревалась вести борьбу с ИГ*, то объединила бы усилия с сирийскими силами. По его мнению, инцидент со сбитым самолетом был преднамеренным и должен расцениваться как непосредственная помощь террористам.

"Нас атакуют за то, что мы защищаем свою землю?", — отметил он.

Близкие сбитого пилота подчеркнули, что осуждают действия коалиции США, и обратились к России и другим союзникам Сирии с просьбой помочь выяснить судьбу своего родственника.

"Мы, семья Али Фахеда, хотим знать, где он и что с ним происходит. Его жена, дети и сестры очень переживают, о его судьбе ничего неизвестно. Мы знаем только, что самолет был сбит коалицией на территории Сирии рядом с городом Ракка. Он защищал Сирию и воевал с террористами, а его сбили американцы", — сказал один из родных пилота.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции сообщил, что американский военный самолет сбил сирийский Су-22 к югу от города Табки после того, как тот якобы сбросил бомбы около позиций SDF. Как сообщили источники РИА Новости, пилот был спасен бойцами правительственных сил. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации