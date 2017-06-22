В МИД рассчитывают на подготовку в Астане документа о зонах деэскалации

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. РФ рассчитывает подготовить к встрече в Астане документ, закрепляющий создание зон деэскалации в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Продолжается работа, конечно, там не все так просто, но мы надеемся, что все подготовим к следующей встрече в Астане 4-5 июля", — заявил Богданов журналистам, отвечая на вопрос, существуют ли между Москвой и Анкарой противоречия по определениям зон деэскалации в Сирии.

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