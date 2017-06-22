Москва рассчитывает, что сирийская вооруженная оппозиция приедет в Астану

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва рассчитывает, что сирийская вооруженная оппозиция примет участие во встрече в Астане по Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов журналистам.

"Мы надеемся, что они (вооружённая оппозиция — ред.) примут участие и их работа будет конструктивной", — сказал Богданов, отвечая на вопрос о перспективах участия вооруженной оппозиции во встрече в Астане 4-5 июля.

В минувший вторник офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, МИД России и МИД Казахстана подтвердили, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру.

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