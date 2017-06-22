Зоны деэскалации обеспечат партнерство Дамаска и оппозиции, считает Лавров

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Завязывание межсирийского диалога и создание зон деэскалации в Сирии позволит перейти от противостояния между оппозицией и правительственными силами к их сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, сейчас растёт "влияние тех, кто заинтересован в завязывании как можно скорее межсирийского диалога, и мы активно стараемся помочь этим настроениям через активизацию процесса Астаны и через поддержку усилий ООН по развитию женевских раундов переговоров".
Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.
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