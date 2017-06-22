Зоны деэскалации обеспечат партнерство Дамаска и оппозиции, считает Лавров

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Завязывание межсирийского диалога и создание зон деэскалации в Сирии позволит перейти от противостояния между оппозицией и правительственными силами к их сотрудничеству в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Завязывание межсирийского диалога, обеспечение режима прекращения огня, создание зон деэскалации, как это предложили в рамках астанинского процесса, налаживание мирной жизни — все это позволит перейти от противостояния между правительственными и проправительственными силами и вооружённой оппозицией к их сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом", — сказал Лавров на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой.

По словам министра, сейчас растёт "влияние тех, кто заинтересован в завязывании как можно скорее межсирийского диалога, и мы активно стараемся помочь этим настроениям через активизацию процесса Астаны и через поддержку усилий ООН по развитию женевских раундов переговоров".

Ранее Ахмед Джарба занимал пост председателя Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции (НКОРС).

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>