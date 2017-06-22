Представители внешней оппозиции Сирии теряют влияние, заявил Лавров

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Представители внешней оппозиции Сирии постепенно теряют своё влияние, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, "те представители внешней оппозиции, которые привыкли действовать исключительно на основе ультиматумов, предварительных условий и, честно говоря, больше продвигали идеи своих внешних спонсоров, чем сирийского народа, постепенно теряют своё влияние".
Ранее Ахмед Джарба занимал пост председателя Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции (НКОРС).
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