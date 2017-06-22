Представители внешней оппозиции Сирии теряют влияние, заявил Лавров

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Представители внешней оппозиции Сирии постепенно теряют своё влияние, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас мы наблюдаем весьма здоровые процессы в различных группах сирийской оппозиции и процессы эти говорят о том, что ваши усилия становятся определяющими для многих других сирийцев, которых волнует судьба страны", — сказал Лавров на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой.

По словам Лаврова, "те представители внешней оппозиции, которые привыкли действовать исключительно на основе ультиматумов, предварительных условий и, честно говоря, больше продвигали идеи своих внешних спонсоров, чем сирийского народа, постепенно теряют своё влияние".

Ранее Ахмед Джарба занимал пост председателя Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции (НКОРС).

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