В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция — шесть, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Дамаск – 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Хомс – 2, Дамаск – 2, Деръа – 2", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели три гуманитарные акции. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны воды.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 1130 человек, медицинскую помощь — 213 местных жителей. Всего проведено 1379 гуманитарных акций. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 20 тонн.

Уточняется, что в течение суток подписано 11 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1828. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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