Минобороны Австралии заявило о возобновлении ударов по позициям ИГ* в Сирии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министерство обороны Австралии заявило, что возобновит авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, приостановленные из-за инцидента с сирийским самолетом, сообщает агентство Франс Пресс. © Sputnik / Мохаммед Мааруф Коалиция США заявила, что ограничивает удары в Сирии только районом Ракки

Во вторник министерство обороны Австралии заявило, что временно приостанавливает нанесение авиаударов "в качестве мер предосторожности".

В четверг военное ведомство сообщило, что приостановка была "мерой предосторожности, чтобы позволить коалиции оценить операционный риск". "В настоящий момент приостановка отменена", — говорится в заявлении австралийского минобороны. Когда именно австралийские силы намерены возобновить авиаудары, не уточняется.

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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