Бельгия призвала коалицию проанализировать угрозу со стороны российской ПВО

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Бельгийское командование считает, что Россия "задрала нос", заявив о намерении брать на прицел самолеты коалиции в Сирии, однако при работе в районе российских систем ПВО нужно очень хорошо проанализировать угрозу, заявил в эфире телеканала RTL командующий воздушной составляющей ВС Бельгии генерал-майор Фредерик Вансина.

Бельгийские истребители F-16 участвуют в операции международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Они немного надули нос, заявляя, что все воздушные объекты с отличительными знаками коалиции к западу от Евфрата будут взяты на прицел. Держать самолет на прицеле – это агрессивное, враждебное действие. В принципе, самолеты должны реагировать на него как на нападение", — сказал Вансина, комментируя заявления Минобороны РФ.

Он отметил, что бельгийцы "с большим уважением относятся к российской системе ПВО".

"У них очень эффективные радары и ракеты, поэтому, когда нам нужно будет действовать в районе этих систем, нам нужно действительно очень хорошо проанализировать угрозу", — заявил командующий ВВС.

Во вторник Минобороны РФ в ответ на уничтожение международной коалицией в Сирии правительственного истребителя Су-22 заявило, что в районах Сирии, где действует российская авиация, российские средства ПВО будет брать на прицел любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции.

Авиация возглавляемой США коалиции сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций оппозиционеров из SDF. Власти Сирии в ответ заявили, что самолет выполнял задание против ИГ (запрещена в России).

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