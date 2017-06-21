В Иране назвали удар по ИГ* в Сирии шагом в новый этап борьбы с террором

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Иран, осуществив ракетный удар по террористической группировке "Исламское государство"*, вступил в новый этап борьбы с терроризмом, об этом заявил председатель иранского парламента Али Лариджани.

"Ракетный удар по базам ИГ* в Сирии содержал в себе послание о том, что Иран вступил в новую фазу борьбы с терроризмом", — приводит агентство ISNA слова Лариджани, который заявил об этом во время встречи с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

Корпус стражей исламской революции несколько дней назад объявил о пуске шести баллистических ракет средней дальности по базам ИГ на востоке Сирии в ответ на недавние теракты в Тегеране, унесшие жизни 17 человек. По данным иранского телевидения, удар достиг поставленных целей, уничтожив не менее 65 террористов и разрушив несколько используемых ими зданий.

*Террористическая организация, запрещенная в России