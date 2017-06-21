В Алеппо у древней Цитадели прошел традиционный выпускной школьный карнавал

АЛЕППО (Сирия), 21 июн — РИА Новости. Сотни жителей Алеппо стали участниками костюмированного представления у древней Цитадели — визитной карточки города, отметив тем самым точку отсчета начала его восстановления.

Традиционный карнавал, который до войны был апофеозом выпускных школьных экзаменов, в нынешнем году стал праздником возрождения исторической части Алеппо.

"До вторжения боевиков в Алеппо у Цитадели десятилетиями собирались выпускники школ, чтобы отметить начало взрослой жизни, в этом году мы празднуем начало восстановления древней части города, это символизирует начало мирной жизни для горожан без снарядных разрывов и постоянного страха", — сказала участница карнавала студентка Арзизи Джакри.

В разгар праздника фонари на площади погасли — в условиях жёсткой экономии остановилась подача электроэнергии. Но люди не торопились расходиться по домам.

"К таким ситуациям за пять лет оккупации боевиками мы привыкли, и для нас неважно, есть электричество или нет. Все рады, что в городе, наконец, перестали слышать обстрелы",- успокоил журналистов студент Мухаммад Акри.

Он сказал, что каждый житель Алеппо готов помочь строителям как можно быстрее восстановить историческую часть Алеппо, хотя все осознают, что на это уйдут десятилетия.

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