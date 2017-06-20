Глава МИД Франции рассказал, где отдавали приказы о терактах в стране

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что приказы о терактах на французской территории отдавались из Ракки — "столицы" группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Сейчас ведутся бои за Мосул и за Ракку. Я уже говорил о той важности, которую уделяет Франция взятию Ракки, потому что именно из Ракки были отданы приказы для организации терактов на французской территории", — сказал Ле Дриан после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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